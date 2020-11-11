Коронавирус продолжает бушевать в киевском "Динамо". Голкипер Руслан Нещерет стал 14-м футболистом "Динамо", который заразился коронавирусом.

О том, что Руслан Нещерет заразился коронавирусом, информирует сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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Положительный тест на COVID-19 Нещерет сдал в лагере молодежной сборной Украины. В среду, 11 ноября, украинская "молодежка" получила результаты тестов на коронавирус.

Кто заразился

Положительные тесты получили трое игроков "сине-желтых" – голкипер Руслан Нещерет ("Динамо"), полузащитник Артем Бондаренко и нападающий Даниил Сикан (оба – "Мариуполь").

Внимание! Молодежная сборная Украины в рамках отбора на Евро-2021 (U-21) сыграет против Мальты (13 ноября) и Северной Ирландии (17 ноября). Украинская сборная потеряла шансы сыграть на Евро-2021.

Коронавирус в "Динамо"

Нещерет стал третьим голкипером "Динамо", у которого обнаружили коронавирус. Ранее положительные тесты на COVID-19 сдали Георгий Бущан и Денис Бойко. Кроме трех вратарей, у "Динамо" болеет еще 11 футболистов: