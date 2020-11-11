"Динамо" осталось без вратарей: у Нещерета – коронавирус
Коронавирус продолжает бушевать в киевском "Динамо". Голкипер Руслан Нещерет стал 14-м футболистом "Динамо", который заразился коронавирусом.
О том, что Руслан Нещерет заразился коронавирусом, информирует сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).
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Положительный тест на COVID-19 Нещерет сдал в лагере молодежной сборной Украины. В среду, 11 ноября, украинская "молодежка" получила результаты тестов на коронавирус.
Кто заразился
Положительные тесты получили трое игроков "сине-желтых" – голкипер Руслан Нещерет ("Динамо"), полузащитник Артем Бондаренко и нападающий Даниил Сикан (оба – "Мариуполь").
Коронавирус в "Динамо"
Нещерет стал третьим голкипером "Динамо", у которого обнаружили коронавирус. Ранее положительные тесты на COVID-19 сдали Георгий Бущан и Денис Бойко. Кроме трех вратарей, у "Динамо" болеет еще 11 футболистов:
- Миколенко
- Гармаш
- Караваев
- Бэлуцэ
- Цитаишвили
- Шапаренко
- Дуэлунд
- Леднев
- Шепелев
- Супряга
- Попов
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