Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу вновь прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:3) в рамках 9-го тура УПЛ.

Наставник киевлян затронул тему отсутствия ряда игроков его команды из-за эпидемии коронавируса. Слова Луческу цитирует Sport.ro.

Смотрите также Луческу единственной фразой прокомментировал разгром от "Шахтера"

"Я совсем не расстроен событиями прошлого вечера, я расстроен, что пандемия все изменила. Я сказал, что COVID выиграл, а проиграл Fair play. Обычно такой матч не должен проводиться, но у каждого есть свои интересы, чтобы использовать слабости оппонента. В такой ситуации было бы несправедливо разыгрывать судьбу титула", – сказал Мирча Луческу.

Я терял по 2-3 игрока каждый день. Дошло до того, что у меня осталось только 10 футболистов. Это наша вина, что мы не приняли самых эффективных мер. Я играл в крайне сложных условиях, не знал, кого посадят на карантин после очередного теста.

Динамо – Шахтер: главное

"Динамо" проиграло донецкому "Шахтеру" со счетом 0:3. Это самое крупное поражение "бело-синих" в рамках УПЛ с 1 мая 2016 года. Тогда столичный клуб также проиграл "Шахтеру", и с таким же счетом.