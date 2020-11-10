Луческу: "Динамо" само виновато в ситуации со вспышкой COVID-19 в команде
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу вновь прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:3) в рамках 9-го тура УПЛ.
Наставник киевлян затронул тему отсутствия ряда игроков его команды из-за эпидемии коронавируса. Слова Луческу цитирует Sport.ro.
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"Я совсем не расстроен событиями прошлого вечера, я расстроен, что пандемия все изменила. Я сказал, что COVID выиграл, а проиграл Fair play. Обычно такой матч не должен проводиться, но у каждого есть свои интересы, чтобы использовать слабости оппонента. В такой ситуации было бы несправедливо разыгрывать судьбу титула", – сказал Мирча Луческу.
Я терял по 2-3 игрока каждый день. Дошло до того, что у меня осталось только 10 футболистов. Это наша вина, что мы не приняли самых эффективных мер. Я играл в крайне сложных условиях, не знал, кого посадят на карантин после очередного теста.
Динамо – Шахтер: главное
"Динамо" проиграло донецкому "Шахтеру" со счетом 0:3. Это самое крупное поражение "бело-синих" в рамках УПЛ с 1 мая 2016 года. Тогда столичный клуб также проиграл "Шахтеру", и с таким же счетом.
- Жуниор Мораес на 34-й минуте головой открыл счет после подачи Додо.
- В концовке 1-го тайма Монзуль после просмотра видеоповтора удалила Сидорчука за фол против Корниенко.
- На 66-й минуте Степаненко удвоил счет дальним ударом и с помощью рикошета от Маркоса Антонио. Гол записали на бразильца.
- Алан Патрик на 73-й минуте ударом из-за пределов штрафной сделал счет разгромным.
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