Воротар "Динамо" Бущан одужав від коронавірусу
Київське "Динамо" розпочало "виходити" з коронакризи. Після голкіпера Дениса Бойка негативний тест на коронавірус здав його конкурент по позиції – Георгій Бущан.
Заступник головного редактора "Спорт-Експрес в Україні" Дмитро Ільченко повідомив, що Георгій Бущан здав негативний тест на COVID-19.
До теми Луческу: "Динамо" само винне у ситуації зі спалахом COVID-19 у команді
Раніше повідомлялося, що від коронавірусу одужав і Денис Бойко. Натомість позитивний тест на коронавірус здав Руслан Нещерет, який захищав ворота "Динамо" в останніх матчах.
Коронавірус у "Динамо"
Окрім Руслана Нещерета, у "Динамо" хворіє ще 11 футболістів:
- Миколенко
- Гармаш
- Караваєв
- Белуце
- Цітаішвілі
- Шапаренко
- Дуелунд
- Лєднєв
- Шепєлєв
- Супряга
- Попов
Поділитися новиною