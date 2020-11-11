Киевское "Динамо" попало в сложную ситуацию, чуть не оставшись без вратарей из-за коронавируса. Однако ситуация налаживается.

Отрицательный результат на наличие коронавируса получил вратарь Денис Бойко. Об этом игрок "Динамо" известил постом в инстаграме.

Стоящее Матчи будут: как введение национального карантина повлияет на футбол

Стоит добавить, что возвращение Бойко в обойму "Динамо" является вполне своевременным. Ведь во вторник, 11 ноября, стало известно, что положительный тест на коронавирус получил третий вратарь "Динамо" Руслан Нещерет. Поэтому киевский клуб остался без голкиперов основного состава. И мог положиться лишь на юных дублеров.

Напомним, что 26 октября стало известно о коронавирусе у вратаря "Динамо" Георгия Бущана, который считается основным. Поэтому на матч Лиги чемпионов против "Ференцвароша" вышел Денис Бойко. А уже 30 октября инфекцию обнаружили и у Бойко.

Поэтому тренерский штаб "Динамо" был вынужден на следующие матчи ставить 18-летнего Руслана Нещерета. Именно он стоял в игре против "Барселоны", совершив более десяти сейвов. И стал лучшим игроком команды в этом матче. "Динамо" же уступило 2:1.