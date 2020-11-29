Врач Марадоны под следствием из-за смерти Диего: в его доме провели обыски
Леопольдо Луке, личный врач Диего Марадоны, оказался под следствием в Аргентине из-за смерти легендарного футболиста. В его доме провели обыски.
Об обысках в доме врача Марадоны сообщает испанское авторитетное издание Marca.
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Что известно об обысках у врача Марадоны
Суд по просьбе прокуратуры распорядился провести обыски в доме врача и в его клинике. Обыски в доме и клинике проводили по 30 полицейских.
Луку подозревают в халатности, которая повлекла смерть человека.
Утверждалось, что у Марадоны не было разрешения на то, чтобы оставлять клинику, где ему сделали операцию в начале ноября. Но 11 ноября он все же поехал домой.
Прокуратура постарается найти ответы на ряд вопросов:
- Было ли разрешено Марадоне находиться дома;
- почему в доме не было врача-специалиста, который дежурил бы круглосуточно;
- нужны ли были экс-футболисту лекарства;
- соблюдались ли медицинские протоколы;
- почему не было дефибриллятора.
Умер Диего Марадона: главное
Марадона неожиданно умер в среду, 25 ноября, на шестидесятом году жизни. Медики в течение двух часов боролись за жизнь Марадоны, после чего констатировали смерть.
Юрист Марадоны требует расследовать действия врачей. В Аргентине из-за смерти Марадоны объявили трехдневный траур. С футболистом пришли попрощаться миллионы фанатов.
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