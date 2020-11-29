Леопольдо Луці, особистий лікар Дієго Марадони, опинився під слідством в Аргентині через смерть легендарного футболіста. У його домі провели обшуки.

Про обшуки в будинку лікаря Марадони повідомляє іспанське авторитетне видання Marca.

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Що відомо про обшуки у лікаря Марадони

Суд на прохання прокуратури розпорядився провести обшуки у будинку лікаря і в його клініці. Обшуки в будинку і клініці проводили по 30 поліцейських.

Луці підозрюють у недбалості, яка спричинила смерть людини.

Стверджувалося, що в Марадони не було дозволу на те, щоб залишати клініку, де йому зробили операцію на початку листопада. Але 11 листопада він все ж поїхав додому.

Прокуратура постарається знайти відповіді на ряд питань:

Чи було дозволено Марадоні перебувати вдома;

чому в будинку не було лікаря-фахівця, який чергував би цілодобово;

чи були ексфутболісту потрібні ліки;

чи дотримувалися медичні протоколи;

чому не було дефібрилятора.

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