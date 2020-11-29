Лікар Марадони під слідством через смерть Дієго: у його домі провели обшуки
Леопольдо Луці, особистий лікар Дієго Марадони, опинився під слідством в Аргентині через смерть легендарного футболіста. У його домі провели обшуки.
Про обшуки в будинку лікаря Марадони повідомляє іспанське авторитетне видання Marca.
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Що відомо про обшуки у лікаря Марадони
Суд на прохання прокуратури розпорядився провести обшуки у будинку лікаря і в його клініці. Обшуки в будинку і клініці проводили по 30 поліцейських.
Луці підозрюють у недбалості, яка спричинила смерть людини.
Стверджувалося, що в Марадони не було дозволу на те, щоб залишати клініку, де йому зробили операцію на початку листопада. Але 11 листопада він все ж поїхав додому.
Прокуратура постарається знайти відповіді на ряд питань:
- Чи було дозволено Марадоні перебувати вдома;
- чому в будинку не було лікаря-фахівця, який чергував би цілодобово;
- чи були ексфутболісту потрібні ліки;
- чи дотримувалися медичні протоколи;
- чому не було дефібрилятора.
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