Ударили по репутации материалом о допинге: британское издание выплатит компенсацию Ястремской
Источник:The Telegraph
В январе 2021 года украинскую теннисистку временно отстранили от соревнований из-за проваленного допинг-теста. В организме Даяны обнаружили запретный препарат местеролон.
Украинка очистила свою репутацию
The Telegraph извинился перед Даяной Ястремской и ее отцом. Теннисисты выплатят компенсацию.
До теми Допінг потрапив в організм Ястремської через секс з колишнім: офіційно
В издании напомнили, что "Даяну Ястремскую обвиняют в попытке сокрытия обвинений в допинге" от 14 мая сообщалось об обвинении в попытке утаивания профессиональной теннисистки Даяны Ястремской и ее отца Александра Ястремского после того, как у нее был положительный тест.
Отмечается, что в июне 2021 года Независимый трибунал Международной федерации тенниса после полного слушания установил, что, хотя Ястремскую поймали на допинге в декабре 2020 года из-за заражения, это не было вызвано какой-либо виной, халатностью или правонарушением с ее стороны, в результате которых на нее были наложены санкции.
Мы соглашаемся и рады объяснить, что, как установил Трибунал, ни госпожа Ястремская, ни ее отец не занимались никаким укрывательством. Мы приносим извинения госпоже Ястремской и ее отцу и согласились выплатить им компенсацию за страдания и ущерб их репутации, причиненный нашей статьей,
– сообщает издание.
Допинг-скандал с участием Ястремской
- Международная федерация тенниса ITF с 7 января 2021 временно отстранила от соревнований 20-летнюю украинку Даяну Ястремскую. В ее допинг-пробах был обнаружен метаболит местеролона.
- В декабре 2020 года ее обвинили в нарушении антидопинговых правил. Позже Ястремска прошла тест на полиграфе, по итогам которого стало известно, что спортсменка никогда в жизни не употребляла допинг. Вещество попало в его организм в результате физического контакта 23-24 ноября 2020 года, поскольку препарат принимал бойфренд спортсменки, а об этом ничего не знала.
- Даяна не опускала руки и несколько раз подавала апелляции, но CAS не удовлетворил ни одной.
- В июне с Ястремской сняли дисквалификацию. Следствие установило, что допинг попал в организм теннисистки из-за халатности.