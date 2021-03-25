Сборная Украины 24 марта сенсационно сыграла вничью против Франции в первом матче отбора на чемпионат мира-2022. Главный тренер украинской команды Андрей Шевченко поделился впечатлениями после поединка.

Украинская сборная смогла привезти в Украину одно очко с титулованным соперником, который был фаворитом этого противостояния. Андрей Шевченко использовал против французов новую схему, которая дала свой результат и удивила тренерский штаб французов.

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Новая схема от Шевченко

Наставник нашей команды доволен игрой, которую показали его парни на футбольном поле и поблагодарил за самоотдачу. Ничья – очень хороший результат для Украины против столь талантливой команды, как Франция.

Мы выполнили план, впервые играли по такой схеме. Было очень сложно, поскольку у нас было мало времени на подготовку. Я хочу поблагодарить своих футболистов за приложенные ими усилия и командную игру,

– сказал Шевченко.

Андрей Николаевич отметил, что тренерский штаб долго и подробно изучал игру французского соперника. Вспомнил тренер и болезненное поражение в товарищеской встрече (7:1), которое дало дополнительную информацию. Наибольший урок, который вынес легендарный форвард в прошлом, что играть в открытый футбол с командой Дидье Дешама – это футбольное самоубийство.

Плотная оборона и незаметный Мбаппе

"Мы постарались сыграть компактно, создать определенное давление на мяче, закрыть острых футболистов соперника, в частности, Килиана Мбаппе. Он очень хорошо атакует в пространстве, постоянно меняет фланги, но в этой игре показать себя на все 100% ему не удалось. Мбаппе действовал слева, поэтому мы поставили перед ним больше игроков. Один постоянно прессинговал, а второй закрывал пространство. План удался, спасибо нашим футболистам за проделанную работу", – рассказал Шевченко.

Андрей Николаевич не скрывает, что в контратаках у его парней было много технического брака. Однако команда отрабатывала в обороне, что отнимало немало сил и не позволяло быть достаточно свежим во время контратак.

Были неплохие продолжения. Где-то парни устали, принимали неправильные решения. Это нормально. У нас было много шансов, но допускались технические ошибки. Ты всегда теряешь много энергии, когда пробегаешь большую дистанцию. Французская команда отправляла в атаку много футболистов, открывала для нас пространство,

– подытожил игру своей команды Шевченко.