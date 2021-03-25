Сборная Украины 24 марта сыграла против Франции в первом отборочном матче на чемпионат мира-2022. Команда Дидье Дешама первой открыла счет, но сделала это из офсайда, который не увидел арбитр.

Первого гола во встрече пришлось ждать 19 минут, а его автором стал нападающий сборной Франции Антуан Гризманн. Однако отличился он после ошибки лайнсмена.

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Извинения судьи перед Шевченко

Павар получил передачу на фланге, Миколенко выиграл позицию у соперника, но на этом атака французов не завершилась. Хотя Павар в момент передачи находился в офсайде, судья не сигнализировал о положении вне игры. После этого мяч отлетел к Кривцову, который головой выбил его за пределы штрафной. Гризманн в борьбе с Зинченко завоевал мяч и красивым дальним ударом отправил его в дальний угол ворот. Голкипер сборной Украины Георгий Бущан не смог стать спасателем команды.

Так, с горьким привкусом несправедливости французская сборная вышла вперед в счете. В перерыве матча лайнсмен подошел к тренеру украинской сборной Андрею Шевченко и попросил у него прощения за свою ошибку во взятии ворот.

Курьезный автогол

Во втором тайме украинцам удалось сравнять счет. Наши ребята воспользовались подарком от соперника. Караваев опередил Мбаппе, перехватив мяч. "Динамовец" отдал передачу на Сидорчука, который пробил между ног защитнику Кимпембе. Именно от него мяч после рикошета полетел во владение Уго Льориса, который бросился в совсем другой угол ворот. Голкипер лишь взглядом проводил мяч в ворота.

В итоге – 1:1, сенсационная ничья на старте отбора на чемпионат мира-2022. Теперь команду Шевченко ждут еще два матча против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта). Оба поединка состоятся без зрителей на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Видео гола Франции после офсайда