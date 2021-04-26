Уничтожение гостей

На перерыв команды ушли при комфортного счета для хозяев 2:0. После отдыха Болонья добавила себя проблем. Схаутен грубо сфолил на игроку Аталанты и увидел перед собой красную карточку. Почти весь второй тайм гости были вынуждены играть в меньшинстве.

На 57-й минуте Фройлер подхватил мяч вблизи штрафной, ворвался к нему и ударом в угол ворот увеличил преимущество клуба из Бергамо до разгромного – 3:0.