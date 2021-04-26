Аталанта –Болонья 5:0 Голы: Малиновский, 22 Муриель, 44 (п), Фройлер, 57, Сапата, 59, Миранчук, 73 Удаление: Схаутен, 49 (Болонья) Читайте такжеМанчестер Сити выиграл Кубок английской лиги: видео В начале встречи команды проверили бдительность голкиперов дальними ударами –игра вратарей была идеальной. В середине первого тайма Аталанта первой размочила нули на табло. Малиновский обыгрался с Муриелем, который отдал остроумную передачу пяткой в ответ на Руслана, Украинская ничего не оставалось, как пробить в угол ворот –1:0. Уже в следующей атаке Муриель сам накрутил нескольких соперников, но пробил рядом со штангой. В конце тайма активном нападающему таки удалось забить. На Ромеро сфолили в штрафной Болонье –пенальти. К отметке подошел Муриель и легко реализовал 11-метровый удар. –2:0. Уничтожение гостей На перерыв команды ушли при комфортного счета для хозяев 2:0. После отдыха Болонья добавила себя проблем. Схаутен грубо сфолил на игроку Аталанты и увидел перед собой красную карточку. Почти весь второй тайм гости были вынуждены играть в меньшинстве. На 57-й минуте Фройлер подхватил мяч вблизи штрафной, ворвался к нему и ударом в угол ворот увеличил преимущество клуба из Бергамо до разгромного –3:0. Уже через две минуты снова центре внимания был Малиновский. Украинец легко одним действием убрал сразу трех соперников, но далеко отпустил от себя мяч. Однако его подхватил Сапата и без колебаний пробил во владение Болонье – 4:0. Малиновский провел на футбольном поле 71-ну минуту и был заменен на Иличич. На 73-й минуте Миранчук поставил точку в поединке. Футболисту удалось пробить из-под двух опекунов –5:0. Аталанта победила Болонью. После победы клуб Малиновского вышел на 2 место, теперь в его активе 68 пунктов. К лидеру Интера аж 11 очков. Их соперник Болонья с 38 набранными очками идет в середине таблицы –12 позиция. Аталанта – Болонья видеообзор