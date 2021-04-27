Маліновський зробив неймовірний ривок і піднявся із 138-го на друге місце.

До слова Маліновський втретє за місяць потрапив до символічної збірної Серії A

На вершині списку опинився Ліонель Мессі, який відзначився шістьма голами і трьома асистами. Замикає трійку найкращих гравців хавбек Марселя Дімітрі Пайєт.

Результативність Маліновського

В останній грі проти Болоньї Руслан Маліновський відзначився голом та асистом. Загалом матч завершився розгромною перемогою Аталанти (5:0). Українець втретє за місяць потрапив до символічної збірної туру.

  • У цьому сезоні Маліновський провів у "чорно-синій" футболці 37 матчів, у яких забив 7 м'ячів та віддав 9 гольових передач.
  • За останні 6 поєдинків український футболіст наколотив 4 голи та зробив 3 асисти.