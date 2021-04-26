Европа шокирована игрой украинца

Лидер сборной Украины Руслан Малиновський получил место в стартовом составе на матч с Болоньей. Уже на 22-й минуте футболист отблагодарил голом тренера Аталанты за доверие.

Как это было Гол Малиновского помог Аталанте разгромить Болонью: видео

Малиновский обыгрался с Муриель, который отдал остроумную передачу пяткой в ​​ответ на Руслана, украинцу ничего не оставалось, как пробить в угол ворот – 1:0.

Малиновский в последних 6 матчах демонстрирует феноменальную результативность – 4 гола и 5 ассистов. Всего в этом сезоне во всех турнирах Руслан сыграл в футболке Аталанты 37 поединков, в которых отличился 7 голами и отдал 9 голевых передач.

Свою статистику игрок сможет улучшить уже 2 мая во выездном матче против Сассуоло.

Этот гол украинца начал большой разгром соперника во встрече. Хозяева наколотили в ворота гостей еще четыре мяча и праздновали разгромную победу со счетом 5:0.

После победы Аталанта вышла на 2 место, теперь в ее активе 68 пунктов. До лидера Интера аж 11 очков. Их соперник Болонья с 38 набранными очками идет в середине таблицы – 12 позиция.

Видео результативного выстрела Малиновского