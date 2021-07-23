Вперед к победам, – Шевченко поддержал украинских олимпийцев
23 июля 2021 , 17:24Читати новину українською
Источник:инстаграм Андрея Шевченко
В Токио стартовали летние Олимпийские игры. Украинскую олимпийскую команду решил поддержать наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.
Шевченко: Желаю успеха всем украинским атлетам
Шевченко обратился к олимпийской сборной Украины в социальных сетях. Тренер "сине-желтых" пожелал успеха украинским атлетам.
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В день открытия 32-х летних Олимпийских Игр желаю успеха всем украинским атлетам, которые защищают честь нашей страны в Токио. Вперед к победам,
– написал Шевченко.
- Олимпийские игры 2020 стартовали после официальной церемонии открытия, которая состоялась на Олимпийском национальном стадионе в Токио. Уже 24 июля будут разыграны первые комплекты наград.
- Флаг Украины на открытии понесли представительница пулевой стрельбе Елена Костевич и шпажист Богдан Никишин.
- К олимпийцам обратился Президент Украины Владимир Зеленский. Он пожелал успехов нашей команде.
- Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Украина представлена более 150 атлетов в 25 видах спорта.