Украина на Олимпиаде-2020 в Токио представлена 158 спортсменами.

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Но не все украинские спортсмены смогли принять участие в церемонии открытия. Все – из-за карантинных ограничений на Олимпиаде. Участники должны прибыть в Токио не раньше, чем за пять дней до старта соревнований. Поэтому те, у кого соревнования начнутся после 28 августа, не могли прибыть в Японию.



Украинцы на церемонии открытия Олимпиады-2020 / Фото Getty Images

В этом году на церемонии открытия каждая страна имела двоих знаменосцев – мужчину и женщину. В Украине эту почетную миссию доверили олимпийской чемпионке по пулевой стрельбе Елене Костевич и чемпиону мира по фехтованию Богдану Никишину.



Богдан Никишин и Елена Костевич – знаменосцы сборной Украины / Фото Getty Images

Олимпиада в Токио продлится с 23 июля до 8 августа.

Украину представят 158 спортсменов в 25 видах спорта.