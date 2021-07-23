Церемония открытия Олимпийских игр

Официальная церемония открытия Игр в Токио началась в 14:00 по киевскому времени. Церемония продлится до 18:00.

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Грандиозное шоу впервые в истории состоится при пустых трибунах. Болельщики не смогут попасть на стадион. Это вызвано мерами безопасности в связи с пандемией коронавируса.

В Украине в прямом эфире Церемонию открытия покажет телеканал "UA: Перший". Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на платформе "Суспільне Спорт".

Утром над Токио пролетели самолеты.

Флаг Украины на открытии понесут представительница пулевой стрельбы Елена Костевич и шпажист Богдан Никишин.

Сегодня завершился последний этап эстафеты олимпийского огня. Факел доставили к Национальному стадиону, где начнется церемония открытия Игр.

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Маршрут олимпийского огня проходил по специально отведенным участкам – в обход дорог, доступных для общего пользования. Зрители могли наблюдать за эстафетой только на онлайн-трансляциях.

Что происходит за стадионом во время открытия Игр-2020 – видео