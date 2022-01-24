Возвращение, – Владимир Кличко опубликовал загадочное фото

24 января 2022 , 18:02
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Источник:

инстаграм Владимира Кличко

Возвращение Владимира Кличко в ринг ждет многочисленная армия фанатов бокса. Легендарный украинец продолжает дразниться со своими поклонниками, публикуя двусмысленные фотографии.

Кличко снова сделал намек

Фанаты бывшего доминатора тяжелого веса уже привыкли к фотографиям Кличко, на которых он красуется своей формой. И действительно, Владимир может в любой момент выйти в ринг благодаря своим физическим данным.

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Теперь же Кличко опубликовал архивное фото, на котором он еще совсем молодой тренируется. Боксер поставил двусмысленные хэштеги – "фокус" и "возвращение".

Имел ли боксер в виду возвращение в бокс, или во времени – сложно сказать.

Владимир Кличко / Фото из инстаграма боксера

Что известно о возвращении Кличко

  • Владимир Кличко закончил карьеру боксера летом 2017 года. В последнем поединке украинец потерпел поражение против Энтони Джошуа.
  • В СМИ неоднократно появлялась слухи, что боксер возобновит карьеру. Кличко возразил, что может вернуться ради денег.
  • Боксер четко дал понять, что его интересует рекорд Джорджа Формана. Американец в 45 лет и 10 месяцев стал самым возрастным в истории чемпионом мира по боксу.
  • В 2022 году Кличко исполнится 46 лет. Боксер заявлял, что в течение ближайших пяти лет произойти может все.
Автор: Михайло Гема