Кличко знову зробив натяк
Фанати колишнього домінатора важкої ваги вже звикли до світлин Кличка, на яких він красується своєю формою. І справді, Володимир може в будь-який момент вийти у ринг завдяки своїм фізичним даним.
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Тепер же Кличко опублікував архівне фото, на якому він ще зовсім молодий тренується. Боксер поставив двозначні хештеги – "фокус" та "повернення".
Чи мав боксер на увазі повернення у бокс, чи в часі – складно сказати.
Володимир Кличко / Фото з інстаграму боксера
Що відомо про повернення Кличка
- Володимир Кличко закінчив кар'єру боксера влітку 2017 року. В останньому поєдинку українець зазнав поразки проти Ентоні Джошуа.
- У ЗМІ неодноразово з'являлася чутки буцімто боксер відновить кар'єру. Кличко заперечив, що може повернутися заради грошей.
- Боксер чітко дав зрозуміти, що його цікавить рекорд Джорджа Формана. Американець у 45 років та 10 місяців став найстаршим в історії чемпіоном світу з боксу.
- У 2022 році Кличку виповниться 46 років. Боксер заявляв, що протягом найближчих п'ять років статися може все.