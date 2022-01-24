Кличко знову зробив натяк

Фанати колишнього домінатора важкої ваги вже звикли до світлин Кличка, на яких він красується своєю формою. І справді, Володимир може в будь-який момент вийти у ринг завдяки своїм фізичним даним.

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Тепер же Кличко опублікував архівне фото, на якому він ще зовсім молодий тренується. Боксер поставив двозначні хештеги – "фокус" та "повернення".

Чи мав боксер на увазі повернення у бокс, чи в часі – складно сказати.



Володимир Кличко / Фото з інстаграму боксера

Що відомо про повернення Кличка