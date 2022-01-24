Кличко снова сделал намек

Фанаты бывшего доминатора тяжелого веса уже привыкли к фотографиям Кличко, на которых он красуется своей формой. И действительно, Владимир может в любой момент выйти в ринг благодаря своим физическим данным.

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Теперь же Кличко опубликовал архивное фото, на котором он еще совсем молодой тренируется. Боксер поставил двусмысленные хэштеги – "фокус" и "возвращение".

Имел ли боксер в виду возвращение в бокс, или во времени – сложно сказать.

Владимир Кличко / Фото из инстаграма боксера

Что известно о возвращении Кличко