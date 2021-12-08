Кличко: в ближайшие 5 лет возможно все
45-летний Кличко заявил, что его не интересует возвращение в бокс ради того, чтобы "сломать челюсть". Владимир в который раз намекнул, что его интересует рекорд.
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Когда Кличко попросили уточнить, о каком рекорде идет речь, украинец вспомнил достижение Джорджа Формана.
Джорджу Форману было 45 лет и 10 месяцев, когда он в последний раз участвовал в боях. Я не хочу начинать заново в возрасте 45 лет и одиннадцати месяцев. Должен быть небольшой промежуток, потому что мне всего 45 лет,
– сказал Кличко.
Владимир заявил, что в течение ближайших пяти лет может вернуться ради одного поединка.
"В ближайшие 5 лет возможно все. Но это не спортивный камбэк, в конце концов, я все там видел. Но не откидываю возвращения ради одного боя", – резюмировал Кличко.
Что известно о вероятном возвращении Кличко
- Кличко завершил карьеру летом 2017 года после поражения Энтони Джошуа в чемпионском поединке.
- В СМИ неоднократно появлялась информация якобы легендарный украинец готовится к возвращению. Сообщалось, что платформа DAZN предлагала Кличко контракт на 3 боя.
- Владимир до сих пор уклоняется от прямого ответа о возвращении. Украинец заявлял, что его интересуют не деньги, а рекорд Формана. Сейчас Владимир поддерживает физическую форму.