Возвращение основного состава: Велепец рассказал, кто выступит на шестом этапе Кубка мира

В немецком Рупольдинге биатлонный сезон пересечет условный экватор. Также спортсменов уже ожидают главные старты года – Олимпийские игры.

С Меркушиной, Петренко и Белосюк

Главный тренер женской сборной по биатлону Урош Велепец поделился мыслями относительно пятого этапа в Обергофе. По словам специалиста, состав команды в Рупольдинге несколько изменится.

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Очень трудно [суммировать]. Несколько девушек [Екатерина Бех и Ольга Абрамова] пропускали эти смешанные эстафеты. Чувствуется усталость, но не только у нас – у всех. Однако перед Олимпиадой нам всем надо подниматься,

– сказал тренер.

Наставник отметил, что к команде присоединятся Анастасия Меркушина, Ирина Петренко и Елена Белосюк.

"Рупольдинге будут бежать и Петренко, и Меркушина, и Белосюк. И от этого будем отталкиваться. Нужны девушки, которые быстро бегают, а это только Джима", – сказал Велепец.

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