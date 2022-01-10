С Меркушиной, Петренко и Белосюк
Главный тренер женской сборной по биатлону Урош Велепец поделился мыслями относительно пятого этапа в Обергофе. По словам специалиста, состав команды в Рупольдинге несколько изменится.
Кстати Украинка Блашко с феноменальной стрельбой сделала прорыв на этапе Кубка мира в Оберхофе
Очень трудно [суммировать]. Несколько девушек [Екатерина Бех и Ольга Абрамова] пропускали эти смешанные эстафеты. Чувствуется усталость, но не только у нас – у всех. Однако перед Олимпиадой нам всем надо подниматься,
– сказал тренер.
Наставник отметил, что к команде присоединятся Анастасия Меркушина, Ирина Петренко и Елена Белосюк.
"Рупольдинге будут бежать и Петренко, и Меркушина, и Белосюк. И от этого будем отталкиваться. Нужны девушки, которые быстро бегают, а это только Джима", – сказал Велепец.
Проблемы со здоровьем у биатлонисток
- Меркушина и Петренко пропустили несколько этапов из-за проблем со здоровьем.
- У Анастасии после двух этапов в Эстурсунде диагностировали воспаление верхних дыхательных путей. Что касается Петренко, то во время медицинского обследования обнаружили инфекцию, которая вызвала сильный кашель.
- И уже 27-го декабря девушки отправились в Поклюку на тренировочный сбор.