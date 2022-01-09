Уверенная победа Олсбю

Марте Олсбю после победы в спринте стартовала первой и сохранила лидерство после первой стрельбы. Вдогонку норвежке бросилась шведка Ханна Эберг, которая стартовала 9-й. Преимущество Олсбю уже составляло почти 40 секунд.

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Удачно персьют начала Валентина Семеренко: стартовав 13-й, после первой стрельбы украинка была в топ-10. Чистая стрельба позволила Дарье Блашко войти в топ-10. В то же время 3 ошибки выбросили Юлию Джиму за пределы четвертого десятка.

На второй стрельбе Олсбю допустила один промах, чем воспользовалась только россиянка Кристина Резцова. Она сократила отставание от лидера до 25 секунд.

Что касается украинок, то Семеренко и Блашко второй раз отработали чисто. Это позволяло обеим украинкам находиться в топ-25. Джима наконец "сделала ноль" и поднялась на 39-ю строчку.

Лидер гонки вновь подарила шанс соперницам, совершив ошибку на первой "стойке". Резцова допустила аж три промаха, поэтому не воспользовалась шансом выйти на первое место. В то же время чистая стрельба Ханны Эберг позволила ей выйти на второе место с отставанием в 28 секунд.

Аж три промаха допустила Семеренко и вылетела из топ-20. Блашко единственной среди украинок шла без ошибок на огневых рубежах, однако из-за низкой дистанционной скорости была только 21-й. Джима же "заработала" еще 2 штрафных круга.

Финал персьюта

На последнюю стрельбу Олсбю пришла с преимуществом в 26 секунд и с чистой стрельбой не оставила никакой интриги. Норвежка выиграла третью гонку преследования в сезоне.

"Серебро" персьюта досталось шведке Ханне Эберг, а "бронзу" завоевала белоруска Динара Алимбекова.

Дарья Блашко – одна из двух биатлонисток, которая чисто прошла всю дистанцию. Украина заняла 22-ю позицию, хотя стартовала 31-й.

По промаху на последней стрельбе допустили Семеренко, Джима и финишировали за пределами топ-30. Отметим, что Валентина стартовала 13-й.

Результаты женской гонки преследования

1. Марте Олсбю (Норвегия, 0+1+1+0) 33:18.8

2. Ханна Эберг (Швеция, 0+1+0+1) +33.4

3. Динара Алимбекова (Беларусь, 1+0+0+1) +42.7

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22. Дарья Блашко (Украина, 0+0+0+0) +2:59.7

33. Валентина Семеренко (Украина, 0+0+3+1) +4:03.1

36. Юлия Джима (Украина, 3+0+2+1) +4:12.6