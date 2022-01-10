З Меркушиною, Петренко та Білосюк
Головний тренер жіночої збірної з біатлону Урош Велепець поділився думками щодо п'ятого етапу в Обергофі. За словами фахівця, склад команди у Рупольдингу дещо зміниться.
До речі Українка Блашко з феноменальною стрільбою зробила прорив на етапі Кубка світу в Обергофі
Дуже важко [підсумовувати]. Декілька дівчат [Катерина Бех та Ольга Абрамова] пропускали ці змішані естафети. Відчувається втома, але не лише у нас – у всіх. Проте перед Олімпіадою нам усім треба підійматися,
– сказав тренер.
Наставник зазначив, що до команди доєднаються Анастасія Меркушина, Ірина Петренко та Олена Білосюк.
"Рупольдингу бігтимуть і Петренко, і Меркушина, і Білосюк. І від цього будемо відштовхуватися. Треба дівчата, що швидко біжать, а це лише Джима", – сказав Велепець.
Проблеми зі здоров'ям у біатлоністок
- Меркушина та Петренко пропустили декілька етапів через проблеми зі здоров'ям.
- У Анастасії після двох етапів в Естурсунді діагностували запалення верхніх дихальних шляхів. Щодо Петренко, то під час медичного обстеження виявили інфекцію, яка спричинила сильний кашель.
- Та вже 27-го грудня дівчата відправилися в Поклюку на тренувальний збір.