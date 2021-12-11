У Меркушиной проблемы с легкими

Урош Велепец удивлен результатами обследования Анастасии. По его мнению, в таком состоянии не стоит выходить на старты.

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Анастасия Меркушина дома прошла медицинское обследование, есть определенное нарушение в работе легких. Удивило, что она вообще могла бежать в таком состоянии,

– сказал Велепец.

Сейчас спортсменка вынуждена пройти лечение. Однако вскоре она сможет вернуться к тренировкам.

"Сейчас она будет лечиться, врачи говорят, что нужно как минимум две недели. Но думаю, что уже со следующей недели она сможет начать легкие тренировки. Слава Богу, что нашли причину, потому что у нее все было хорошо, просто на высокой скорости она не справлялась", – отметил тренер.

По словам словенского специалиста, пока не известно, как будет проходить процесс лечения у биатлонистки. Он отметил, что возможно она выступит на чемпионате Украины.