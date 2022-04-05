Стивенсон: То, что он делает, безусловно достойно уважения

Американский боксер рассказал, что после боя против Оскара Вальдеса поднимется в вес Ломаченко. Шакур Стивенсон уверен, что у него есть все шансы выйти на ринг против Василия.

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24-летний боксер заговорил о патриотическом поступке Ломаченко. Стивенсон назвал украинца большим человеком вне боксерского ринга. Шакур приятно удивлен решением Василия отказаться от титульного поединка против Джорджа Камбососа ради защиты родной страны.

Если честно, и я уже говорил об этом, мне и Ломаченко суждено было встретиться. У нас оба контракта с Top Rank, и это большой бой. У нас практически одинаковый вес. Мы должны встретиться в будущем, и я верю, что это обязательно произойдет. Ломаченко остался в Украине – он большой человек вне бокса. То, что он делает, безусловно достойно уважения,

– сказал американский боксер.

Подробности. Бой Стивенсона против Вальдеса состоится 30 апреля 2022 года. Поединок примет Лас-Вегас.

На такое решение украинца также отреагировала команда Камбососа и абсолютный чемпион мира в легком весе. Они только похвалили Ломаченко. Австралиец уверен, что сейчас у Василия гораздо важнее бой, чем их общий поединок за пояса.

А вот Усик уехал из Украины ради реванша против Энтони Джошуа. Александр уверен, что принесет больше пользы стране, чем вне его.