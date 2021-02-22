Донецкий Шахтер сделал проморолик к матчу 1/16 финала Лиги Европы против Маккаби из Тель-Авива.

К важнейшему матчу "горняки" подготовили проморолик, в основе которого долгожданное возвращение болельщиков на стадион.

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Игра станет третьей для Шахтера в еврокубках на НСК "Олимпийский" со зрителями после матчей Лиги чемпионов против Лиона и Интера.

Проморолик матча Шахтер – Маккаби: смотрите видео

Шахтер – Маккаби: что известно о первом матче