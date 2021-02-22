Возвращаемся на стадион: Шахтер опубликовал эпический проморолик перед матчем Лиги Европы
Донецкий Шахтер сделал проморолик к матчу 1/16 финала Лиги Европы против Маккаби из Тель-Авива.
К важнейшему матчу "горняки" подготовили проморолик, в основе которого долгожданное возвращение болельщиков на стадион.
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Игра станет третьей для Шахтера в еврокубках на НСК "Олимпийский" со зрителями после матчей Лиги чемпионов против Лиона и Интера.
Проморолик матча Шахтер – Маккаби: смотрите видео
Шахтер – Маккаби: что известно о первом матче
- Шахтер в четверг, 18 февраля, провел первый матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021. Украинский клуб на выезде победил израильский Маккаби Тель-Авив – 2:0.
- На 31 минуте игры голкипер гостей Даниэль уже не смог спасти партнеров. Марлос отдал прекрасный навес в штрафную на Матвиенко и тот сразу прострелил на Алана Патрика. Бразилец не стал принимать мяч и пробил в одно касание. Даниэль кончиками пальцев коснулся мяча и тот коварно залетел в угол!
- На 90 минуте закрепить преимущество дончан мог Фернандо. Он ворвался в штрафную, но пробил в голкипера. То, что не сделал Фернандо, удалось Тете. Бразильский вингер уверенно переиграл голкипера и защитника после паса все того же Фернандо. 2:0 – Шахтер получил комфортную победу.
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