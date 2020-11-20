Чемпион UFC в легком весе и лучший боец промоушена Хабиб Нурмагомедов наслаждается жизнью вне спортивной карьеры. Россиянин откровенно рассказал, вернется ли в октагон, чтобы получить 30-ю победу.

24 октября российский боец ​​Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гейджи. После чего заявил, что завершает карьеру на отметке 29 побед и ни одного поражения. Много слухов было вокруг того, вернется ли в октагон чемпион UFC. Хабиб не выдержал и сам расставил все точки над "ё", сообщает "ТАСС".

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Поставил точку в карьере

Спортсмен признался, что планирует уделить больше времени образованию и закончить магистратуру в университете. Сейчас боец ​​также активно занимается сельским хозяйством.

"В следующем году я заканчиваю университет, хотел бы защитить диплом, магистратуру и т.д., больше времени уделить образованию. Я купил баранов, у меня есть быки, есть коровы. Занимаюсь сельским хозяйством – не сказать, чтобы на мировом уровне", – сказал Нурмагомедов.

У 32-летнего бойца ​​из России больше нет мотивации продолжать бороться на профессиональном уровне, поэтому не видит продолжения своей карьеры.

Можно биться и до 40 лет, но должна быть цель. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня там соревновательного интереса нет,

– рассказал Хабиб.

Ранее сообщалось, что его менеджер в своем твиттер-аккаунте выложил пост с пометкой "30-0". Болельщики могли только догадываться, что это значит. Возможно, возвращение россиянина и 30-я победа в клетке в еще одном бою.

Почему Хабиб завершил карьеру