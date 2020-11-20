Возобновит ли карьеру Хабиб для 30 победы в UFC: окончательный ответ чемпиона
Чемпион UFC в легком весе и лучший боец промоушена Хабиб Нурмагомедов наслаждается жизнью вне спортивной карьеры. Россиянин откровенно рассказал, вернется ли в октагон, чтобы получить 30-ю победу.
24 октября российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гейджи. После чего заявил, что завершает карьеру на отметке 29 побед и ни одного поражения. Много слухов было вокруг того, вернется ли в октагон чемпион UFC. Хабиб не выдержал и сам расставил все точки над "ё", сообщает "ТАСС".
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Поставил точку в карьере
Спортсмен признался, что планирует уделить больше времени образованию и закончить магистратуру в университете. Сейчас боец также активно занимается сельским хозяйством.
"В следующем году я заканчиваю университет, хотел бы защитить диплом, магистратуру и т.д., больше времени уделить образованию. Я купил баранов, у меня есть быки, есть коровы. Занимаюсь сельским хозяйством – не сказать, чтобы на мировом уровне", – сказал Нурмагомедов.
У 32-летнего бойца из России больше нет мотивации продолжать бороться на профессиональном уровне, поэтому не видит продолжения своей карьеры.
Можно биться и до 40 лет, но должна быть цель. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня там соревновательного интереса нет,
– рассказал Хабиб.
Ранее сообщалось, что его менеджер в своем твиттер-аккаунте выложил пост с пометкой "30-0". Болельщики могли только догадываться, что это значит. Возможно, возвращение россиянина и 30-я победа в клетке в еще одном бою.
Почему Хабиб завершил карьеру
- 3 июля 2020 года от коронавируса неожиданно умер Абдулманап Нурмагомедов – отец и тренер бойца. Такая новость шокировала не только Хабиба, но и весь мир.
- После этого мать попросила Хабиба, чтобы бой против Гейджи стал последним в его карьере. Она не хотела видеть бои сына в октагоне без отца. Свое слово Нурмагомедов сдержал.
- Уже во втором периоде россиянин одержал победу. Хабибу удалось сделать треугольник, когда он ногами захватил голову соперника. Как Джастин не пытался выбраться, но ему не удалось.
- После боя Нурмагомедов заявил, что завершает с профессиональным спортом. Хабиб расплакался после поединка, отдавая дань памяти отцу. На данный момент в активе бойца было 29 побед. За всю карьеру боец ни разу не знал вкуса поражений.
- Для Нурмагомедова цифра "30-0" – это мечта его умершего отца и тренера Абдулманапа Магомедовича. Похоже, этого результата теперь уже никто не увидит. Хотя президент UFC Дэйна Уайт верит, что после отдыха Нурмагомедов вернется за этой 30-той победой.
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