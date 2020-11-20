Чи відновить кар'єру Хабіб для 30 перемоги в UFC: остаточна відповідь чемпіона
Чемпіон UFC у легкій вазі і найкращий боєць промоушена Хабіб Нурмагомедов насолоджується життя поза спортивною кар'єрою. Росіянин відверто розповів, чи повернеться в октагон, щоб здобути 30-ту перемогу.
24 жовтня російський боєць Хабіб Нурмагомедов здобув перемогу над Джастіном Гейджі. Після чого заявив, що завершує кар'єру на позначці 29 звитяг та жодної поразки. Багато чуток було навколо того, чи повернеться в октагон чемпіон UFC. Хабіб не витримав та сам розставив ві крапки над "і", повідомляє "ТАСС".
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Поставив крапку у кар'єрі
Спортсмен зізнався, що планує приділити більше часу освіті та закінчити магістратуру в університеті. Зараз боєць також активно займається сільським господарством.
"У наступному році я закінчую університет, хотів би захистити диплом, магістратуру і т.д., більше часу приділити освіті. Я купив баранів, у мене є бики, є корови. Займаюся сільським господарством – не сказати, щоб на світовому рівні", – сказав Нурмагомедов.
32-річний боєць з Росії більше не має мотивації продовжити боротись на професійному рівні, тому не бачить продовження своєї кар'єри.
Можна битися і до 40 років, але має бути ціль. У мене була мета дістатися до вершини, я дібрався. Далі у мене там змагального інтересу немає,
– розповів Хабіб.
Раніше повідомлялось, що його менеджер у своєму твіттер-акаунті виклав пост із позначкою "30-0". Вболівальники могли лише здогадуватись, що це означає. Можливо, повернення росіянина та 30-та перемога у клітці у ще одному бою.
Чому Хабіб завершив кар'єру
- 3 липня 2020 року від коронавірусу несподівано помер Абдулманап Нурмагомедов – батько та тренер бійця. Така новина шокувала не лише Хабіба, а й весь світ.
- Після цього матір попросила Хабіба, щоб бій проти Гейджі став останнім у його кар'єрі. Вона не хотіла бачити бої сина в октагоні без батька. Своє слово Нурмагомедов дотримав.
- Вже у другому періоді росіянин здобув перемогу. Хабібу вдалось зробити трикутник, коли він ногами захопив голову суперника. Як Джастін не намагався вибратись, але йому не вдалось .
- Після бою Нурмагомедов заявив, що завершує з професійним спортом. Хабіб розплакався після поєдинку, віддаючи данину пам'яті батькові. На цей момент у доробку бійця було 29 перемог. За всю кар'єру боєць жодного разу не знав смаку поразок.
- Для Нурмагомедова цифра "30-0" – це мрія його померлого батька і тренера Абдулманапа Магомедовича. Схоже, цього результату тепер вже ніхто не побачить. Хоча президент UFC Дейна Уайт вірить, що після відпочинку Нурмагомедов повернеться за цією 30-тою перемогою.
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