Чемпіон UFC у легкій вазі і найкращий боєць промоушена Хабіб Нурмагомедов насолоджується життя поза спортивною кар'єрою. Росіянин відверто розповів, чи повернеться в октагон, щоб здобути 30-ту перемогу.

24 жовтня російський боєць Хабіб Нурмагомедов здобув перемогу над Джастіном Гейджі. Після чого заявив, що завершує кар'єру на позначці 29 звитяг та жодної поразки. Багато чуток було навколо того, чи повернеться в октагон чемпіон UFC. Хабіб не витримав та сам розставив ві крапки над "і", повідомляє "ТАСС".

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Поставив крапку у кар'єрі

Спортсмен зізнався, що планує приділити більше часу освіті та закінчити магістратуру в університеті. Зараз боєць також активно займається сільським господарством.

"У наступному році я закінчую університет, хотів би захистити диплом, магістратуру і т.д., більше часу приділити освіті. Я купив баранів, у мене є бики, є корови. Займаюся сільським господарством – не сказати, щоб на світовому рівні", – сказав Нурмагомедов.

32-річний боєць з Росії більше не має мотивації продовжити боротись на професійному рівні, тому не бачить продовження своєї кар'єри.

Можна битися і до 40 років, але має бути ціль. У мене була мета дістатися до вершини, я дібрався. Далі у мене там змагального інтересу немає,

– розповів Хабіб.

Раніше повідомлялось, що його менеджер у своєму твіттер-акаунті виклав пост із позначкою "30-0". Вболівальники могли лише здогадуватись, що це означає. Можливо, повернення росіянина та 30-та перемога у клітці у ще одному бою.

Чому Хабіб завершив кар'єру