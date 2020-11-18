Президент UFC Дэйна Уайт намекнул на возвращение в октагон российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Такое развитие событий не позволит Конору МакГрегору и Дастину Пуарье провести титульный бой.

После победы над Гейджи Хабиб заявил, что этот бой стал последним в его карьере. Но президент UFC Дэйна Уайт уверен в том, что россиянин вернется в октагон, чтобы провести еще один поединок и довести свою победную статистику до уникальных 30 побед. Видео с пресс-конференции выложил ютуб-канал "TheMacLife".

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Глава UFC заявил, что бой между Конором МакГрегором и Дастином Пуарье не будет титульным из-за того, что боец из России еще выйдет на канвас. Дэйна прокомментировал то, что Хабиб сдавал тест на допинг.

"Я говорил вам, что думаю, что Хабиб захочет довести свою статистику до 30-0. Зачем ему сдавать тест на допинг, если он не собирается возвращаться? Он еще ничего не подтвердил, но я думаю, что он это сделает. Я не давлю на его решение. Мы просто говорили об этом. Сейчас ему нужно отдохнуть, побыть с семьей. Бой МакГрегор – Пуарье не будет титульным. Хабиб хочет драться. Я верю в это", – сказал Уайт.

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Конор должен подраться с Пуарье уже 21 января следующего года. Бойцы выйдут в октагон на Бойцовском острове в ОАЭ.

Ранее спортсмены уже выходили друг против друга на один канвас. Тогда в 2014 году победу нокаутом одержал ирландец.

Этот бой должен происходить по особым условиям. Именно такое предложение выдвинул Конор. Бой должен иметь благотворительный характер и происходить без каких-либо обязательств с UFC. Но это станет большой проблемой из-за того, что оба бойца имеют подписанные контракты с UFC. Поэтому для проведения этого боя им придется ждать ответа от организации.

Почему Хабиб объявил о завершении карьеры

24 октября Хабиб в последний раз вышел в октагон. Его соперником стал Джастин Гейджи, который не устоял и уже во втором периоде проиграл россиянину. Хабибу удалось сделать треугольник, когда он ногами захватил голову соперника. Гейджи пытался вырваться из ловушки, но сделать этого не удалось. В итоге американец сдался, а судья отдал победу техническим нокаутом бойцу из России.

После боя Нурмагомедов заявил, что завязывает с профессиональным спортом. Хабиб расплакался после поединка, отдавая дань памяти своему отцу Абдулманапу Нурмагомедову, который умер 3 июля от коронавируса.

Еще перед поединком мама попросила Хабиба, чтобы этот бой был последним для него. Она не хотела видеть бои сына в октагоне без отца. Свое слово Нурмагомедов сдержал.

Россиянин установил рекорд в 29 побед. За всю карьеру боец ни разу не знал вкуса поражений.