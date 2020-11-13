Хабиб вернется за 30 победой: менеджер намекнул на возобновление карьеры бойца
Чемпион UFC в легком весе и лучший боец промоушена Хабиб Нурмагомедов может вернуться, чтобы провести еще один бой.
На это очень явно намекнул менеджер дагестанского спортсмена Али Абдель-Азиз, пишет 24 канал.
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В его твиттере появилась очень красноречивая запись: "30-0". Для Нурмагомедова это не просто цифра – это мечта его умершего отца и тренера Абдулманапа Магометовича.
Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в UFC
В ОАЭ состоялся турнир ММА UFC254. В главном поединке чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи.
Россиянин победил удушающим приемом "треугольник" во втором раунде. Хабиб победил во всех 29 боях в ММА (13 – в UFC).
После победы чемпион объявил о завершении карьеры.
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