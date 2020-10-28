Хабиб впервые стал лидером UFC – бойцы шокированы таким рейтингом
Российский боец Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг лучших бойцов UFC. Россиянин впервые за всю карьеру взобрался на самое высокое место в списке.
Российский боец, который 24 октября одержал свою последнюю победу в профессиональной карьере, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте на котором можно увидеть обновленный рейтинг pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории). Лидером этого рейтинга стал именно Хабиб.
Интересно узнать: Сколько заработал непобедимый Хабиб за всю карьеру в UFC: сумма
Хабиб – лидер рейтинга UFC
Боец из России попросил лигу поставить его на первое место. Такую просьбу россиянина вдребезги раскритиковали другие звезды смешанных единоборств.
Американские бойцы Джон Джонс и Тони Фергюсон были одни из первых, кто среагировал на такое фото в соцсетях Хабиба.
Это чушь номер один. Конор Макгрегор – единственный известный соперник, с которым он сражался. И это подняло чувака до звания величайшего в истории. Смех да и только,
– написал Джонс в Twitter.
Его поддержал Фергюсон: "Парень разбирается", – ответил Тони.
Не удивительно, почему Джонс так резко прокомментировал такую ситуацию. Именно Джона обогнал Хабиб в этом рейтинге.
Сам россиянин под фотографией написал, что это была работа всей его жизни. Лишь большой труд, надежда и терпение помогли ему прийти к успеху.
Вспомнил он и о своем отце и в то же время тренере, который недавно умер от коронавируса.
"Конечно, это также постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда", – подытожил Хабиб.
- Для Хабиба эта защита против Гейджи стала третьей, а победа последней в карьере российского бойца. Сразу после победы Хабиб заявил, что завершает профессиональную карьеру. После боя победитель прослезился, отдавая дань памяти своему отцу Абдулманапу Нурмагомедову. По его словам, он пообещал матери, что этот бой будет последним. Она не хотела, чтобы Хабиб проводил бои без отца.
- Нурмагомедов установил рекорд в 29 побед, не потерпев ни одного поражения.