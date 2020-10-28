Российский боец Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг лучших бойцов UFC. Россиянин впервые за всю карьеру взобрался на самое высокое место в списке.

Российский боец, который 24 октября одержал свою последнюю победу в профессиональной карьере, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте на котором можно увидеть обновленный рейтинг pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории). Лидером этого рейтинга стал именно Хабиб.

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Хабиб – лидер рейтинга UFC

Боец из России попросил лигу поставить его на первое место. Такую просьбу россиянина вдребезги раскритиковали другие звезды смешанных единоборств.

Американские бойцы Джон Джонс и Тони Фергюсон были одни из первых, кто среагировал на такое фото в соцсетях Хабиба.

Это чушь номер один. Конор Макгрегор – единственный известный соперник, с которым он сражался. И это подняло чувака до звания величайшего в истории. Смех да и только,

– написал Джонс в Twitter.

Его поддержал Фергюсон: "Парень разбирается", – ответил Тони.

Unanimous decision over last minute replacement Al Iaquinta to become champion‍♂️ Conor McGregor is the only opponent he’s ever had that the general public actually knew. Catapulted my man to becoming the best ever, this is hilarious — BONY (@JonnyBones) October 27, 2020

Не удивительно, почему Джонс так резко прокомментировал такую ситуацию. Именно Джона обогнал Хабиб в этом рейтинге.

Сам россиянин под фотографией написал, что это была работа всей его жизни. Лишь большой труд, надежда и терпение помогли ему прийти к успеху.

Вспомнил он и о своем отце и в то же время тренере, который недавно умер от коронавируса.

"Конечно, это также постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда", – подытожил Хабиб.