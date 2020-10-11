Генеральный директор львовского клуба Игорь Дедышин опроверг информацию, что Юрий Вернидуб уже вскоре возглавит команду. Боссы "Руха" не настроены делать изменения на тренерском мостике команды.

Игорь Дедышин в комментарии для Meta Ratings прокомментировал информацию относительно Вернидуба. Он не понимает, кто заинтересован в распространении такой информации.

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Вернидуба в "Рухе" не будет

По его словам, "Рух" не вел никаких переговоров с Юрием Вернидубом. Главным тренером остается Иван Федык, который готовит команду к матчу 6-го тура УПЛ с киевским "Динамо".

Следующий матч Львовский "Рух" проведет 17 октября в 17:00. Футболисты из города Льва померяются силами с киевским "Динамо".

Ранее журналист Михаил Спиваковский в шоу "ТаТоТаке" рассказал, что специалист уже прилетел во Львов и даже успел посетить клубную базу. Сам же наставник сказал, что пока нечего комментировать. Он находится дома в Запорожье и якобы должен был посетить товарищеский матч "Зари" против "Ингульца".

"Пока я безработный, а там время покажет. Предложения всегда есть, но надо думать и сделать правильный шаг", – заявил Вернидуб.

Добавим, что львовский клуб таки вел переговоры с Юрием Вернидубом, но было это еще в августе. Подписание контракта с тренером сорвалось из-за варианта с "Астаной".

Отставка Вернидуба: что известно

31 августа Юрий Вернидуб покинул солигорский "Шахтер". Сделал это украинский тренер на следующий день после того, как его команда вышла в 1/8 финала кубка Беларуси. А в чемпионате команда идет на первом месте. Официально – по семейным обстоятельствам.

Вместо Вернидуба "Шахтер" может возглавить другой украинец – Роман Григорчук. Его последним клубом была казахстанская "Астана". И по сообщению СМИ, именно "Астану" может возглавить Вернидуб.