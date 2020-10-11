Генеральний директор львівського клубу Ігор Дедишин спростував інформацію, що Юрій Вернидуб вже незабаром очолить команду. Боси "Руха" не налаштовані робити зміни на тренерському містку команди.

Ігор Дедишин у коментарі для Meta Ratings прокоментував інформацію щодо Вернидуба. Він не розуміє, хто зацікавлений у розповсюдженні такої інформації.

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Вернидуба у "Русі" не буде

За його словами, "Рух" не вів жодних перемовин з Юрієм Вернидубом. Головним тренером залишається Іван Федик, який готує команду до матчу 6-го туру УПЛ з київським "Динамо".

Наступний матч львівський "Рух" проведе 17 жовтня о 17:00. Футболісти з міста Лева поміряються силами з київським "Динамо".

Раніше журналіст Михайло Співаковський в шоу "ТаТоТаке" розпо вів, що фахівець вже прилетів у Львів та навіть встиг відвідати клубну базу. Сам же наставник сказав, що поки що нічого коментувати. Він перебуває вдома у Запоріжжі та начебто мав відвідати товариський матч "Зорі" проти "Інгульця".

"Поки я безробітний, а там час покаже. Пропозиції завжди є, але треба думати і зробити правильний крок", – заявив Вернидуб.

Додамо, що львівський клуб таки вів перемовини з Юрієм Вернидубом, але було це ще у серпні. Підписання контракту з тренером зірвалось через варіант з "Астаною".

Відставка Вернидуба: що відомо

31 серпня Юрій Вернидуб покинув солігорський "Шахтар". Зробив це український тренер на наступний день після того, як його команда вийшла в 1/8 фіналу кубка Білорусі. А в чемпіонаті команда йде на першому місці. Офіційно – за сімейними обставинами.

Замість Вернидуба "Шахтар" може очолити інший українець – Роман Григорчук. Його останнім клубом була казахстанська "Астана". І за повідомленням ЗМІ, саме "Астану" може очолити Вернидуб.