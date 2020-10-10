"Заря" – "Ингулец" 3:3

Голы: Кабаев, 38, Перович, 48, Цвек, 76 – Мкомола, 60, Бартулович, 63, Белоцерковец, 72 (п)

Товарищеский поединок команды провели в Запорожье, где базируется луганский клуб. Матч запомнился феерией голов, что иногда не скажешь об официальных матчах команд в УПЛ. Поединок завершился боевой ничьей 3:3, пишет 24 канал.

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Безумный матч

Участие в матче не смогли принять травмированные футболисты и игроки "Зари", которые вовлечены в национальные сборные. Счет матча был открыт на 38-й минуте. Кабаев принял мяч у линии штрафной и нанес мощный удар – 1:0. Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе "Зари".

Не успел судья сигнализировать о второй тайме, как в ворота гостей залетел второй мяч. Назарина протащил мяч по флангу, прострелил в штрафную, где на передачу откликнулся Перович – 2:0.

После 60-й минуты на поле на некоторый момент казалось была только одна команда – "Ингулец". Сначала Мкомола сократил счет до минимального (2:1), а уже через три минуты опытный Бартулович и вообще сравнял счет – 2:2. Вторая 45-минутка получилась более интересной, чем первая половина игры.

На 72-й минуте Белоцерковец, которого "Заря" отдала в аренду в "Ингулец", удачно реализовал пенальти – 2:3. Но недолгой была радость соперников, Цвек хорошо обработал мяч и пробил в дальний угол ворот – 3:3, установив окончательный счет встречи.

Добавим, что с середины второго тайма "Заря" играла в меньшинстве. Красную карточку перед собой увидел защитник Сухарь.

Следующий матч в чемпионате Украины "Заря" сыграет против "Колоса" уже 17 октября. А "Ингулец" на следующий день, 18 октября, поедет на матч против "Александрии".