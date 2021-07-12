Воспользовался отсутствием Куртуа: Лунин сыграл в товарищеском матче за Реал

Мадридский Реал сыграл контрольный спарринг после отпуска. Соперником "сливочных" стала Фуэнлабрада.

Лунин помог Реалу победить

Место в рамке ворот "Королевского клуба" занял украинский голкипер Андрей Лунин. Фотографию с матча вратарь выложил в своем инстаграме.

Смотрите также Шанс сыграть в Лиге чемпионов: Анчелотти оставляет Лунина в Реале

Лунин воспользовался отсутствием основного голкипера Реала Тибо Куртуа, который после выступлений за Бельгию на Евро-2020, отдыхает в отпуске. Андрей радуется месту в основе, коротко прокомментировав фото.

Отметим, что встреча завершилась победой мадридцев 3:1. Фуэнлабрада – клуб Секунды Дивизион, который в прошлом сезоне занял далекое 11 место. Матч был закрытого характера, поэтому неизвестно, сколько времени на футбольном поле провел украинец. Голами за Реал отметились Мартин Эдегор, Мариано Диас и Виктор Чуст.

Первая игра в межсезонье с замечательными эмоциями,

– написал футболист.