Лунин помог Реалу победить
Место в рамке ворот "Королевского клуба" занял украинский голкипер Андрей Лунин. Фотографию с матча вратарь выложил в своем инстаграме.
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Лунин воспользовался отсутствием основного голкипера Реала Тибо Куртуа, который после выступлений за Бельгию на Евро-2020, отдыхает в отпуске. Андрей радуется месту в основе, коротко прокомментировав фото.
Отметим, что встреча завершилась победой мадридцев 3:1. Фуэнлабрада – клуб Секунды Дивизион, который в прошлом сезоне занял далекое 11 место. Матч был закрытого характера, поэтому неизвестно, сколько времени на футбольном поле провел украинец. Голами за Реал отметились Мартин Эдегор, Мариано Диас и Виктор Чуст.
Первая игра в межсезонье с замечательными эмоциями,
– написал футболист.
- Мадридский клуб определился с судьбой Лунина – Андрей остается в составе "сливочных". Украинец будет получать игровую практику в официальных матчах. Хотя в течение сезона украинским стражем ворот интересовались сразу несколько клубов Ла Лиги.
- Голкиперу надоело просиживать шорты на скамейке для запасных. Поэтому Лунин якобы заявил, что хочет покинуть испанский гранд. Однако через некоторое время его мнение кардинально изменилось. Андрей готов продолжать доказывать свое мастерство и бороться за место у Куртуа.