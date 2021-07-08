Перед Анчелотти поставили задачу омолодить состав Реала с помощью молодых игроков, которые уже принадлежат клубу.

К слову Четыре клуба Ла Лиги хотят купить голкипера Реала Лунина

Лунин будет получать игровую практику не только в Кубке Испании, но и в чемпионате и в Лиге чемпионов, когда это будет позволять турнирное положение и уровень соперников.

Украинец останется частью коллектива, оставаясь сначала преемником Куртуа.

Карьера Лунина в Реале