Перед Анчелотти поставили задачу омолодить состав Реала с помощью молодых игроков, которые уже принадлежат клубу.
К слову Четыре клуба Ла Лиги хотят купить голкипера Реала Лунина
Лунин будет получать игровую практику не только в Кубке Испании, но и в чемпионате и в Лиге чемпионов, когда это будет позволять турнирное положение и уровень соперников.
Карьера Лунина в Реале
- В 2018 году Лунин поставил свою подпись на соглашении с Реалом. За эти три года украинец сыграл лишь один официальный поединок. И то дебют у Андрея не удался.
- В кубковом противостоянии против аутсайдера Алькояно "сливочные" позорно проиграли андердогу (2:1). Переживания Андрея воплотились в неуверенную игру в рамке ворот.