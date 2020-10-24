Нападающий полтавской "Ворсклы" Владислав Кулач открыл счет в матче против "Шахтера". Гол в этом матче стал четвертым подряд, в котором забивает Кулач.

Кулач забил гол в ворота "Шахтера" на 7-й минуте встречи. Корниенко и Бондарь ошиблись. Первый отдал пас назад, а второй не успел на мяч. Кулач перехватил его перед штрафной и пробил в угол ворот Трубина.

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Видео гола Кулача в ворота "Шахтера"

Этот матч стал третьим подряд в УПЛ, в котором забивает Кулач. До этого он отличился в воротах "Днепра-1" и "Олимпика". А в целом это четвертый матч подряд, в котором забивает нападающий. Перед этими матчами он забил в ворота "Львова" в матче 1/16 финала Кубка Украины.

Кроме того, это пятый гол в этом чемпионате для Кулача. Еще в первом туре он оформил дубль в ворота "Руха". И по количеству голов он вышел на первое место в гонке бомбардиров УПЛ в этом сезоне, обойдя Шахаба из "Олимпика" и Виктора Коваленко из "Шахтера".

Стоит добавить, что Владислав Кулач с 2010 года был игроком "Шахтера". Но за "горняков" не сыграл ни одного официального матча, постоянно находясь в аренде – "Мариуполь", запорожский и донецкий "Металлурги", турецкий "Эскишехирспор", луганская "Заря" и венгерский "Гонвед". В аренде он был и в "Ворскле". Второй приход в полтавский клуб произошел уже в начале 2020 года. Однако на этот раз Кулач стал полноценным игроком "Ворсклы", перейдя как свободный агент.