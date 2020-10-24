Судья матча молодежных команд "Ахмата" и "Спартака" (0:0) Богдан Головко был подвергнут физическому воздействию со стороны неустановленных лиц.

Как сообщает Telegram-канал BAZA, судья дал финальный свисток, зафиксировав нулевую ничью в поединке седьмого тура чемпионата. После этого на Богдана Головко напал один из сотрудников грозненской команды.

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Сообщается, что арбитр получил несколько ударов в пах и по корпусу.

В протоколе матча, который проходил в Грозном, указано: "После финального свистка на поле вышли посторонние лица и физически воздействовали на главного судью, нанеся удар в область паха, а затем, уходя с поля, ударили главного судью по ногам сзади и толкали в спину. Эти же лица зашли в судейскую комнату и выражали свое недовольство высказываниями в нецензурной форме".

СПЧ сделала заявление, что совместно с РФС проведет тщательное разбирательство. В "Спартаке" также осудили такое поведение по отношению к арбитру. При этом бывший генеральный директор футбольной академии "Рамзан" Хайдар Алханов назвал неправдой информацию об избиении судьи.

На видео, которое появилось в сети, можно заметить, как по окончании игры к судье направляются люди. Сам момент избиения в эфир не попал.