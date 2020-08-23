Футбольный клуб "Львов" подписал контракт с люксембургским защитником Энесом Махмутовичем. Он является игроком своей национальной сборной.

Соглашение с Энесом Махмутовичем рассчитано на два года. К "Львову" защитник присоединился на правах свободного агента, покинув летом молодежную команду английского "Мидлсбро". Хотя прошлый сезон провел в аренде в нидерландском "Маастрихте".

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В составе ПФК "Львов" Энес Махмутович будет играть под 22-м номером.

Стоит отметить, что новичок львовян имеет в своем активе 10 поединков за сборную Люксембурга. В матчах против сборной Украины защитник провел в запасе.