"Львов" подписал защитника сборной Люксембурга
Футбольный клуб "Львов" подписал контракт с люксембургским защитником Энесом Махмутовичем. Он является игроком своей национальной сборной.
Соглашение с Энесом Махмутовичем рассчитано на два года. К "Львову" защитник присоединился на правах свободного агента, покинув летом молодежную команду английского "Мидлсбро". Хотя прошлый сезон провел в аренде в нидерландском "Маастрихте".
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В составе ПФК "Львов" Энес Махмутович будет играть под 22-м номером.
Стоит отметить, что новичок львовян имеет в своем активе 10 поединков за сборную Люксембурга. В матчах против сборной Украины защитник провел в запасе.
- Это уже третий игрок, который присоединился к составу "Львова" летом 2020 года. До этого игроками команды стали хорватский защитник Макс Челиче и эстонский полузащитник Михкель Айнсалу.
- Первый матч "Львова" в новом сезоне перенесли из-за коронавируса, который обнаружили у игроков львовского клуба.
- В прошлом сезоне два защитника сборной Люксембурга выступали в другом львовском клубе – Тим Халл и Марвин Мартинс были игроками "Карпат".
- Еще один игрок сборной Люксембурга выступает в "Динамо" – нападающий Жерсон Родригеш.