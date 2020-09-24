Черниговская "Десна" играет свой первый матч в еврокубках. 24 сентября команда играет в квалификации Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". Начало матча в 21:15. Онлайн-трансляция матча "Вольфсбург" – "Десна" на сайте Спорт24.

Жеребьевка сложилась так, что свой первый матч в еврокубках "Десна" должна провести на выезде. Так еще и против "Вольфсбурга".

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Для немецкого клуба же "Десна" стала уже третьей украинской командой, с которой их сводит жребий за последний год. В прошлом сезоне они в группе Лиги Европы играли против "Александрии", дважды победив. Зато в 1/8 финала Лиги Европы уже "Шахтер" был сильнее "Вольфсбурга".

Этот матч состоится без зрителей. И даже не на домашнем стадионе "Вольфсбурга" "Фольксваген арена". Немцы решили перенести игру на" АОК арена", которая вмещает лишь 5 тысяч болельщиков.

Перед матчем произошел не слишком приятный инцидент. Немецкие журналисты полностью проигнорировали предматчевую пресс-конференцию главного тренера "Десны" Александра Рябоконя.