Чернігівська "Десна" грає свій перший матч у єврокубках. 24 вересня команда грає у кваліфікації Ліги Європи проти німецького "Вольфсбурга". Початок матчу о 21:15. Онлайн-трансляція матчу "Вольфсбург" – "Десна" на сайті Спорт24.

Жеребкування склалося так, що свій перший матч в єврокубках "Десна" має провести на виїзді. Так ще й проти "Вольфсбурга".

Варте уваги "Рух" сенсаційно відібрав очки в "Шахтаря", який догравав матч у меншості: відео

Для німецького клубу ж "Десна" стала вже третьою українською командою, з якою їх зводить жереб за останній рік. В минулому сезоні вони в групі Ліги Європи грали проти "Олександрії", двічі перемігши. Зате в 1/8 фіналу Ліги Європи вже "Шахтар" був сильнішим за "Вольфсбург".

Цей матч відбудеться без глядачів. І навіть не на домашньому стадіоні "Вольфсбурга" "Фольксваген арена". Німці вирішили перенести гру на "АОК арена", яка вміщає лише 5 тисяч вболівальників.

Перед матчем стався не надто приємний інцидент. Німецькі журналісти цілковито проігнорували передматчеву пресконференцію головного тренера "Десни" Олександра Рябоконя.