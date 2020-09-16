Обладатель титулов WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) рассказал о мотивации заниматься боксом.

Долгожданный бой между Василием Ломаченко и мексиканцем Теофимо Лопесом состоится 17 октября в США. Оба боксера уже находятся в США и заканчивают подготовку к поединку. Команда Василия Ломаченко в инстаграме представила мотивирующий ролик перед встречей.

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Мне не нравится проигрывать, это у меня в крови. Я люблю соревноваться, это меня мотивирует. Я понимаю, что бокс и UFC – это бизнес. Многие спортсмены воспринимают это как бизнес. В Украине у нас немного другая ментальность.

"Отец учит меня, что если ты сильный, то никогда не будешь об этом говорить. Возможно, меня мотивирует мое эго. Я боксирую ради того, чтобы вписать свое имя в историю", – сказал Ломаченко.

Ломаченко – Лопес: главное о бое

Бой за звание абсолютного чемпиона мира запланирован на 17 октября и должен состояться в MGM Grand в Лас-Вегасе (США).

Боксеры подписали контракт несмотря на то, что 23-летний Теофимо Лопес требовал больший гонорар.

В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.

До сих пор только один украинец становился абсолютным чемпионом мира. В 2018 году соответствующее достижение покорилось Александру Усику.