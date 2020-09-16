Увійти в історію: Ломаченко опублікував мотивуючий ролик перед боєм з Лопесом – відео
Володар титулів WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) розповів про мотивацію займатися боксом.
Довгоочікуваний бій між Василем Ломаченком та мексиканцем Теофімо Лопесом відбудеться 17 жовтня в США. Обидва боксери вже знаходяться в США і закінчують підготовку до поєдинку. Команда Василя Ломаченка в інстаграмі представила мотивуючий ролик перед зустріччю.
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Мені не подобається програвати, це у мене в крові. Я люблю змагатися, це мене мотивує. Я розумію, що бокс і UFC – це бізнес. Багато спортсменів сприймають це як бізнес. В Україні у нас трохи інша ментальність.
"Батько вчить мене, що якщо ти сильний, то ніколи не будеш про це говорити. Можливо, мене мотивує моє его. Я боксую заради того, щоб вписати своє ім'я в історію", – сказав Ломаченко.
Ломаченко – Лопес: головне про бій
Бій за звання абсолютного чемпіона світу запланований на 17 жовтня і повинен відбутися у MGM Grand у Лас-Вегасі (США).
Боксери підписали контракт попри те, що 23-річний Теофімо Лопес вимагав більший гонорар.
В Україні бій між Ломаченком та Лопесом ексклюзивно покаже платформа Megogo.
Досі тільки один українець ставав абсолютним чемпіоном світу. У 2018 році відповідне досягнення підкорилося Олександру Усику.