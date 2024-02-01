Легенда украинского футбола Андрей Шевченко в конце января получил новую должность. Экс-игрок Динамо, Милана и Челси стал новым президентом Украинской ассоциации футбола.

По теме Шевченко пригласил руководство УЕФА в Украину из-за их желания вернуть россиян к соревнованиям

Одной из задач Андрея Николаевича является привлечение мирового внимания к войне в Украине. В интервью британским СМИ Шевченко высказался о важности успехов сборной Украины в отборе на Евро-2024.

Внимание мира к Украине сильно снизилось, но спорт – хорошее послание. Если наши спортсмены смогут выступить хорошо, если национальная сборная выступит хорошо, если олимпийцы выступят хорошо – вернем внимание к Украине. Плей-офф квалификации Евро-2024 имеет огромное значение. У нас очень талантливая команда и хороший тренер. Квалификация на Евро для нас будет очень много значить. Для нас это большая международная сцена и присутствие Украины на ней вернула бы внимание. Если мы все сделаем хорошо, это напомнит миру об Украине и войне,

– заявил президент УАФ.

Напомним, что в марте сборная Украины сыграет решающие матчи в квалификации на чемпионат Европы-2024. 21 числа "сине-желтые" сойдутся с Боснией и Герцеговиной.

Читайте также Шевченко назвал страну, которой будет следовать на новой должности главы УАФ

В случае победы наша команда поборется за путевку на Евро с победителем пары Израиль – Исландия. Если же подопечные Реброва попадут на чемпионат, то их соперниками по группе будут Бельгия, Словакия и Румыния.