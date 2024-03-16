С началом полномасштабной войны в Украине мировой спорт начал дистанцироваться от представителей России. Команды из этой страны не допускаются к международным соревнованиям, пишет 24 канал.

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Позиция Эммануэля Макрона

Впрочем, индивидуальным спортсменам Международный олимпийский комитет пошел навстречу. Они могут выступать под нейтральным флагом, если докажут свою неподдержку войны.

Именно такое правило комитет будет применять при допуске россиян на Олимпийские игры-2024 в Париже. Украина и ряд европейских стран выступают за полную дисквалификацию спортсменов из России.

Однако президент Франции Эммануэль Макрон придерживается позиции МОК. Он считает, что этим его страна-организатор Игр несет "месседж мира", о чем он сообщил в интервью в эфире национального телемарафона.

Мы являемся организатором Олимпийских игр. Правило страны-хозяйки – это идти с олимпийским движением в ногу. Это месседж мира. Также мы следуем решению Олимпийского комитета. Конечно, мы будем коллективно очень тщательно отслеживать их выступления, чтобы никто из спортсменов не воспользовался этой ситуацией. Я хочу, чтобы мир услышал месседж мира и толерантности. Но при этом этот месседж не будет уступать четкости нашего анализа. Мы хотим, чтобы Украина полностью восстановила свой суверенитет и территориальную целостность,

– заявил Макрон.

Напомним, что Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа этого года в Париже. Для атлетов из России и Беларуси будут действовать жесткие правила допуска на соревнования. Даже сами спортсмены из стран-агрессорок отказываются от участия, не желая доказывать свою нейтральность.

Стоит знать Макрон ответил, будет ли говорить с Путиным, если тот позвонит

Что означает нейтральность для россиян