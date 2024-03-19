З початком повномасштабної війни в Україні світовий спорт почав вводити санкції проти Росії. Країну не допустили до участі в Олімпіаді, проте це не стосується їхніх спортсменів, пише 24 Канал.

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МОК дав відповідь Макрону

Росіяни та білоруси матимуть змогу виступити на Іграх у нейтральному статусі в разі непідтримки війни в Україні. Крім того, організатори змагань планують і далі йти назустріч терористам.

Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що попросить Владіміра Путіна призупинити бойові дії в Україні на час Олімпійських ігор. Проте така ідея не знайшла підтримки у голови Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха.

Ми, очевидно, хотіли б, щоб було перемир'я, Але ми маємо бути реалістами. Олімпійський рух не в змозі приймати рішення про війну або мир. Існує велике нерозуміння відносин МОК з політикою. В котрий раз треба повторити, що ми не політична організація. Щоб залишитися вірними нашим цінностям та вижити, ми маємо бути політично нейтральними,

– висловився Бах.

Нагадаємо, що Олімпіада пройде з 26 липня по 11 серпня цього року в Парижі. Для атлетів з Росії та Білорусі діятимуть жорсткі правила допуску на змагання. Цікаво, що самі спортсмени з країн-агресорок відмовляються від участі, адже не бажають (чи не можуть) довести свою нейтральність.

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Що означає нейтральність для росіян