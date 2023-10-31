В октябре израильский футбол встал на паузу из-за обострения войны против ХАМАС. В стране ввели военное положение, из-за чего матчи местных сборных и клубов были перенесены.

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Судьба двух Маккаби

Впрочем, уже в ноябре команды вернутся к международным соревнованиям. Что касается клубов, то это касается Маккаби Хайфа и Маккаби Тель-Авив, выступающих в Лиге Европы и Лиге конференций соответственно.

УЕФА объявил, что ближайший матч Лиги Европы для клуба из Хайфы против Вильярреала, который должен стать для домашних израильтян, пройдет в Ларнаке (Кипр) и без зрителей. Встреча намечена на 9 ноября.

В свою очередь игра Лиги конференций между Маккаби Тель-Авив и Зарей, которая должна была состояться в октябре в Израиле, перенесли на 25 ноября. Впрочем, пока не сообщается о месте и времени проведения матча.

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Плотный график сборной

Что касается сборной Израиля, то ей придется провести четыре матча в течение девяти дней. На 12 и 15 число вынесены матчи против Косово и Швейцарии соответственно, которые должны были пройти в октябре:

12 ноября, 21:45 . Косово – Израиль

. Косово – Израиль 15 ноября, 21:45 . Израиль – Швейцария

. Израиль – Швейцария 18 ноября, 21:45 . Израиль – Румыния

. Израиль – Румыния 21 ноября, 21:45. Андорра – Израиль

"Бело-синие" так же не смогут проводить игры на своей территории. УЕФА объявил, что матчи против Швейцарии (15 числа) и Румынии (18 числа) состоятся в венгерском Фельчуте (пригород Будапешта) на стадионе "Панчо Арена".

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Со зрителями и шансами на Евро

В отличие от клубных турниров, на матчи Израиля будут допущены болельщики, но их количество пока не установлено. Арена в Фельчуте вмещает чуть менее 4 тысяч человек.

Отметим, что Израиль борется за прямую путевку на Евро-2024. Команда Алона Хазана занимает третье место в секстете I, отставая от Швейцарии на 4 балла и от Румынии – на 5. Впрочем, израильтяне провели на одну игру меньше чем "нейтралы" и на две – чем румыны.