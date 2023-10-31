У жовтні ізраїльський футбол встав на паузу через загострення війни проти ХАМАС. В країні ввели воєнний стан, через що матчі місцевих збірних та клубів були перенесені.

До теми Всупереч позиції Зорі: УЄФА переніс матч луганців проти Маккабі через війну в Ізраїлі

Доля двох Маккабі

Втім вже у листопаді команди повернуться до міжнародних змагань. Щодо клубів це стосується Маккабі Хайфа та Маккабі Тель-Авів, які виступають у Лізі Європи та Лізі конференцій відповідно.

УЄФА оголосив, що найближчий матч Ліги Європи для клубу з Хайфи проти Вільярреала, який мав стати для ізраїльтян домашнім, пройде в Ларнаці (Кіпр) і без глядачів. Зустріч запланована на 9 листопада.

У свою чергу гра ЛІги конференцій між Маккабі Тель-Авів та Зорею, яка мала відбутися у жовтні в Ізраїлі, перенесли на 25 листопада. Втім поки не повідомляється про місце та час проведення матчу.

Читайте також Легенда Тоттенхема евакуювався з Ізраїлю до Греції: його команда має грати із Зорею в єврокубках

Щільний графік збірної

Що стосується збірної Ізраїлю, то їй доведеться провести аж чотири матчі протягом дев'яти днів. На 12 та 15 число винесені матчі проти Косова та Швейцарії відповідно, які мали пройти у жовтні:

12 листопада, 21:45 . Косово – Ізраїль

. Косово – Ізраїль 15 листопада, 21:45 . Ізраїль – Швейцарія

. Ізраїль – Швейцарія 18 листопада, 21:45 . Ізраїль – Румунія

. Ізраїль – Румунія 21 листопада, 21:45. Андорра – Ізраїль

"Біло-сині" так само не зможуть проводити ігри на своїй території. УЄФА оголосив, що матчі проти Швейцарії (15 числа) та Румунії (18 числа) відбудуться в угорському Фельчуті (передмістя Будапешта) на стадіоні "Панчо Арена".

Варто знати Відбір на Євро-2024: календар матчів та турнірна таблиця

З глядачами та шансами на Євро

На відміну від клубних турнірів, на матчі Ізраїля будуть допущені вболівальники, але їх кількість поки не встановлена. Арена у Фельчуті вміщує трохи менш ніж 4 тисячі осіб.

Відзначимо, що Ізраїль веде боротьбу за пряму путівку на Євро-2024. Команда Алона Хазана посідає третє місце у секстеті I, відстаючи від Швейцарії на 4 бали та від Румунії – на 5. Втім ізраїльтяни провели на одну гру менше ніж "нейтрали" та на дві – ніж румуни.