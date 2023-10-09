В выходные в Израиле началась новая фаза войны против Палестины. Террористы ХАМАС тысячами ракет обстреляли израильские города и взяли в плен сотни гражданских граждан.
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Эвакуация Робби Кина
Тысячи людей были вынуждены прятаться в бомбоубежищах или срочно покидать страну. В такую ситуацию попал звездный тренер Маккаби Тель-Авив Робби Кин.
Ирландец некоторое время скрывался в укрытии вместе со своим помощником Рори Делапом. Позже специалист решил покинуть Израиль.
Ему помогли добраться до Греции, где он сейчас находится в безопасности. Напомним, что Маккаби является соперником Зари в групповой стадии Лиги конференций.
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26 октября команды должны сыграть очный матч в Тель-Авиве, но похоже, что игра будет перенесена или пройдет в другой стране. К слову, из-за войны против России Заря вынуждена принимать соперников в Польше.
Кто такой Робби Кин
- нападающий провел яркую карьеру в АПЛ, поиграв за Вулверхэмптон, Ковентри, Лидс, Тоттенхэм, Ливерпуль, Вест Хэм и Астон Виллу
- больше всего футболист запомнился в Тоттенхэме, забив в 306 матчах 122 гола.
- также Робби представлял итальянский Интер, шотландский Селтик, американский Лос-Анджелес Гэлэкси и индийский Атлетико Калькутта
- за сборную Ирландии Кин провел 146 матчей, забив рекордные 68 голов
- тренером Маккаби Тель-Авив ирландец стал этим летом и уже одержал 11 побед в 15 матчах.
- после пяти туров чемпионата Израиля Маккаби лидирует с 13 очками, опережая на три балла Хапоэль из Хайфы